Мужчина был задержан еще в июне 2021 года.

Житель города Симферополя признан виновным в совершении государственной измены и приговорен к 12 годам колонии. В настоящее время данный приговор судебной инстанции вступил в законную силу. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального силового ведомства ФСБ РФ. СПециалисты пояснили, что в течение длительного времени фигурант уголовного дела с российским гражданством использовал специальное антенное и приемное оборудование, через которое получал задания от спецслужб СБУ.

... Передавал информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова. Полученные сведения пересылались им представителям украинской разведки по защищенному мессенджеру. пресс-служба ФСБ РФ по Крыму

За выполнение украинских заданий злоумышленник получил в общей сложности 1,3 тысячи долларов. Российские силовики задержали мужчину в июне 2021 года. По факту произошедшего было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам государственной измены (статья 275 УК РФ).

Офис Зеленского признал, что убитый Киреев не был российским агентом.

Фото и видео: ФСБ РФ по Крыму, Telegram / Крым 24