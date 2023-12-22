Шоу "Stage Stand-up. Проверка шуток для съемок"

Комики выступят на площадке Stage StandUp Club 29 января. Начало в 20:00. Для зрителей старше 18 лет.

На сцену выйдут лучшие комики Петербурга и России. Каждый день на площадке Stage StandUp Club проходят топовые шоу и съемки популярных проектов. А еще здесь подают неаполитанскую пиццу, про которую ходят легенды. Это та самая пицца, которую хвалили в ЧБД Тамби Масаев и Тимур Каргинов в Kuji Podkast

Вход на все мероприятия Stage Standup Club — строго 18+. На входе менеджер проверит документы гостей. Если нет паспорта или любого другого документа, подтверждающего возраст, то гость отправится домой.

Фото: Pxhere