Шоу "Мастер и Маргарита в современной интерпретации"

"Мастер и Маргарита" – известное интерактивное шоу с применением 3D-технологий в декорациях. 666 костюмов, созданные художником-постановщиком Эркелем Ласло, перенесут Вас в таинство бала Сатаны, как и 66 декораций.
Авторы литературной и драматургической основы Сергей Шиловский-Булгаков, Мария Ошмянская, Ирина Афанасьева, Игорь Шевчук, Андрей Пастушенко, Крис Ханкок – представят особый "ситуационный сценарий", который вовлекает зрителей в действие на сцене. Каждый станет участником неповторимого спектакля Воланда, увлекающего в пламенное и страстное. Настоящая сделка с дьяволом.
В спектакле прозвучат композиции: Антона Танонова, Ольги Томаз, Сергея Рубальского, Ирины Долговой, Олега Попкова, Александра Маева.
Яркие и неповторимые артисты на сцене мюзикла: Антон Авдеев, Теона Дольникова, Кристина Кузьмина, Наталья Фаерман, Вячеслав Штыпс.
Продолжительность головокружительного шоу-мюзикла 2 часа 30 минут, один антракт.
Фото: ВКонтакте / Театр "LDM. Новая сцена"
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