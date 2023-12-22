Шоу "Мастер и Маргарита в современной интерпретации"

5 марта ЛДМ на Новой сцене состоится интерактивный мюзикл Мастер и Маргарита. Начало в 19:00. Возрастная аудитория 16+

"Мастер и Маргарита" – известное интерактивное шоу с применением 3D-технологий в декорациях. 666 костюмов, созданные художником-постановщиком Эркелем Ласло, перенесут Вас в таинство бала Сатаны, как и 66 декораций.

Авторы литературной и драматургической основы Сергей Шиловский-Булгаков, Мария Ошмянская, Ирина Афанасьева, Игорь Шевчук, Андрей Пастушенко, Крис Ханкок – представят особый "ситуационный сценарий", который вовлекает зрителей в действие на сцене. Каждый станет участником неповторимого спектакля Воланда, увлекающего в пламенное и страстное. Настоящая сделка с дьяволом.

В спектакле прозвучат композиции: Антона Танонова, Ольги Томаз, Сергея Рубальского, Ирины Долговой, Олега Попкова, Александра Маева.

Яркие и неповторимые артисты на сцене мюзикла: Антон Авдеев, Теона Дольникова, Кристина Кузьмина, Наталья Фаерман, Вячеслав Штыпс.

Продолжительность головокружительного шоу-мюзикла 2 часа 30 минут, один антракт.

Фото: ВКонтакте / Театр "LDM. Новая сцена"