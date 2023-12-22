Комики выступят 20 января на площадке Comedy Place. Начало в 21:30. Для зрителей старше 18 лет.

На шоу FeM StandUp не будет стереотипных шуток про косметику, каблуки, детей и платья. Комики посмеются над тем, с чем сталкивается современная женщина каждый день. Они расскажут о себе, о вас и о мужчинах. Добавим, что зал открыт и для гостей любых полов.

На шоу FeM StandUp зрителей ждет четверка из девушек-комиков и ведущей. На сцену выйдут опытные комики, звёзды телевизионных шоу и YouTube каналов.

20 января зрителей будут развлекать Вика Караева, Туяна Хоровиц, Оксана Добижа, Оля Мокеева.

Фото: Pxhere