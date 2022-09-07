Шольц: Германия с декабря 2021 года начала готовиться к снижению поставок газа из России

По его словам, этот вопрос тщательно изучали в кругу министров.

Германия с декабря 2021 года начала готовиться к снижению поставок газа из России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пленарном заседании в Бундестаге.

По его словам, этот вопрос тщательно изучали в кругу министров. Шольц отметил, что сокращение поставок обсуждали в то время, когда никто не готовился к нынешнему сценарию. Также канцлер подчеркнул, что уже сейчас власти в состоянии принимать масштабные решения.

Ранее Шольц заявил, что Германия полностью откажется от газа из России в декабре 2022 года.

Видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten