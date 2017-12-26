Шокирующий случай в Уфе: Учительница родила ребенка в школе, ребенка нашли мертвым в ее сумке

Появились подробности жуткого инцидента, который произошел накануне в одной из школ города Уфы.

Накануне, 25 декабря, из одной из школ Уфы в срочном порядке госпитализировали учительницу с сильным кровотечением.

Женщина не сообщила медикам о причине своих проблем. Медики установили, что женщина только что родила. Как удалось выяснить, женщина родила прямо в школе, а новорожденного положила в сумку, которую принесла с собой. К сожалению, ребенок не выжил. По словам пациентки, малыш родился уже мертвым. Следственными органами назначена проверка по данному факту. Выясняются все обстоятельства происшествия. В том числе будет установлена точная причина смерти новорожденного.

В СМИ появилась информация, что у женщины есть трое детей. С этой беременностью она не состояла на учете в поликлинике.

Видео: Piter.TV