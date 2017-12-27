Шокирующие кадры из Индии: Парня сбил поезд на фоне которого он делал видеоселфи (18+)

В сети опубликовали видео, которое снимал парень, когда его сбил поезд.

Это происшествие произошло 22 января 2018 года в городе Хайдарабаде. Сейчас опубликовано то самое роковое видео, из-за которого был сбит поездом парень.

Молодой человек по имени Шива решил снять видеоселфи на фоне приближающегося поезда. Машинист поезда сигналил парню, но тот и не думал отходить от путей. По всей видимости, он был уверен в своей безопасности. Но молодой человек не рассчитал и был сбит поездом. Удар пришелся на голову. На кадрах видео видно, что Шива улыбается, а затем слышится ужасный звук удара и начинают мелькать видео, а затем идут пустые кадры.

Сообщается, что парень остался жив и был госпитализирован. Но у него очень серьезная травма головы.

Видео: YouTube