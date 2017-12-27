В Петербурге Шойгу потребовал построить на территории Военного института физкультуры спорткомплекс

Министр обороны РФ посетил военные заведения Петербурга и внес некоторые изменения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Петербурге и проверил ход строительства объектов военной инфраструктуры.

В пресс-службе Минобороны сообщается, что Шойгу осмотрел объекты капитального строительства в Военном институте физической культуры, Нахимовском военно-морском училище, а также новое здание для размещения Центральной военно-морской библиотеки и отреставрированный архитектурный комплекс Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

В результате Шойгу потребовал, чтобы в ближайшем будущем были подготовлены предложения по созданию спортивного комплекса на территории Военного института физической культуры.

Фото: Twitter - Минобороны России