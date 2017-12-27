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В Петербурге Шойгу потребовал построить на территории Военного института физкультуры спорткомплекс
Вчера, 14:06
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Shdaria
626

В Петербурге Шойгу потребовал построить на территории Военного института физкультуры спорткомплекс

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Министр обороны РФ посетил военные заведения Петербурга и внес некоторые изменения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Петербурге и проверил ход строительства объектов военной инфраструктуры.

В пресс-службе Минобороны сообщается, что Шойгу осмотрел объекты капитального строительства в Военном институте физической культуры, Нахимовском военно-морском училище, а также новое здание для размещения Центральной военно-морской библиотеки и отреставрированный архитектурный комплекс Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

В результате Шойгу потребовал, чтобы в ближайшем будущем были подготовлены предложения по созданию спортивного комплекса на территории Военного института физической культуры. 

Фото: Twitter - Минобороны России

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Теги: новости петербург , новости спб , шойгу в петербурге , шойгу потребовал спортивный комплекс
Категории: Новости СПб Лента новостей

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