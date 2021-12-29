Школьные музеи Петербурга и Ленобласти могут стать партнерами Музея Победы на Поклонной горе

Заявки от школ принимают до 15 февраля.

В среду, 12 января, специалист по связям с общественностью ФГБУК "Музей Победы" рассказала Piter.tv, что Музеи образовательных организаций Петербурга и Ленобласти приглашают присоединиться к масштабной долгосрочной программе "Школьный Музей Победы".

По словам директора Музея Победы, заместителя секретаря Общественной палаты России Александра Школьника, современный школьный музей должен быть центром притяжения в образовательной организации. Но центром не формальным, не дополнительной обязанностью, а живым и интересным для ребят.

Школьник уверен, что детям важно показать результат своего труда сверстникам не только в своей школе, но и в других регионах.

Участники программы могут обмениваться опытом в создании экспозиций, находить новых партнёров, получать информационную поддержку и проводить патриотические мероприятия всероссийского уровня, в том числе на площадке Музея Победы.

Заявки принимают до 15 февраля.

В программе состоят 1 141 музея образовательных учреждений, из них 25 – в Петербурге и 74 – в Ленобласти.

Фото: ФГБУК "Музей Победы"