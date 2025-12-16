Шесть команд поборются за победу на турнире по следж-хоккею в Петербурге

Турнир среди спортсменов до 19 лет проходит на арене "Север Парк" с 22 по 26 июня. Северная столица принимает соревнования во второй раз — впервые это случилось в 2024 году. За победу борются шесть команд из разных регионов страны.

В Санкт-Петербурге на ледовой арене "Север Парк" стартовало первенство России по следж-хоккею среди юниоров до 19 лет. Турнир продлится с 22 по 26 июня. Северная столица принимает юниорское первенство страны уже во второй раз — впервые оно состоялось здесь в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Глава города отметил, что для Петербурга большая честь второй раз принимать эти соревнования. По его словам, следж-хоккей — это не просто спорт, а путь укрепления силы духа и предоставления равных возможностей. В рамках приоритета "Здоровье петербуржцев" в городе создаются условия, чтобы каждый ребёнок и взрослый, независимо от физических ограничений, мог заниматься любимым спортом, закалять характер и добиваться побед. Беглов выразил уверенность, что турнир подарит зрителям яркие эмоции, а юным хоккеистам — бесценный опыт и веру в себя.

За победу в турнире будут бороться шесть команд: петербургский СХК "СКА-Стрела", сборная Челябинской области, ярославский "Локо-Следж", екатеринбургские "Уральские волки", сборная Федерации адаптивного хоккея России и "Югра-следж" из Ханты-Мансийского автономного округа.

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Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга