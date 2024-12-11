Пит Хегсет оспорил высказывание журналистки о позиции США по Украине.

Глава американского министерства по обороне Пит Хегсет отверг слова западной журналистки, которая заявила шефу Пентагона о том, что Вашингтон якобы совершил предательство в отношении Украины. Иностранный гость в Брюсселе отметил, что ни одна страна не вложилась в помощь киевскому режиму больше, чем это сделали США. Такую позицию Пит Хесгет высказал во время своего прибытия на заседание глав профильных ведомств от стран-членов Североатлантического военного альянса.

Это ваш язык, не мой. Определенно, это не предательство. Как я сказал вчера нашим союзникам, мы признаем невероятную работу, которая была проделана на протяжении многих лет. И ни одна страна, как подчеркнул президент Трамп, не вложилась в украинскую миссию больше, чем США. Пит Хегсет, глава Минобороны США

Напомним, что лидер Белого дома, американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп в интервью для местного телеканал Fox News заявлял о том, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее денежных средств, так как в будущем эта страна "может стать Россией в какой-то день". Дональд Трамп подчеркнул, что власти в Вашингтоне вложили 300-350 миллиардов долларов в Украину, поэтому ждут от партнеров возвращения потраченных на Украину средств.

США не планируют сокращать численность американских войск в Европе.

Фото и видео: YouTube / Associated Press