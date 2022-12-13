Глава Пентагона Остин: США продолжат полеты после инцидента с дроном в Черном море

Ллойд Остин оценил инцидент в акватории Черного моря.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин после инцидента с падением беспилотника США над Черным морем призвал российскую военную авиацию летать "безопасно и профессионально". Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления на мероприятии стран-доноров, которые предоставляют оборонные возможности Вооруженным силам Украины в качестве поддержки. Шеф Пентагона заверил Москву о том, что власти США продолжат летать и действовать везде, где это позволяет международное право.

Россия должна применять свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Накануне российское министерство обороны сообщило о том, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря, которая была установлена после начала специальной военной операции на Украине. В результате отечественные боевые самолеты были подняты в воздух для идентификации нарушителя.Далее из-за опасного маневрирования дрона тот упал в воду. Истребители ВКС России не вступали в контакт с MQ-9, а также не использовали бортовое вооружение.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News