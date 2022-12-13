Шеф Пентагона Остин: девять стран пообещали передать Украине более 150 танков Leopard

Министр рассказал о важности отправлять ВСУ боеприпасы и ПВО.

Американский министр по обороне Ллойд Остин в ходе очередного онлайн-мероприятия стран-доноров по оказанию военной поддержки киевскому режиму рассказал о том, что девять государств пообещали передать Вооруженным силам Украины более 150 танков Leopard немецкого производства. Чиновник пояснил, что международные союзники поставляют тяжелую технику для ВСУ на безвозмездной основе.

Коалиция государств, безвозмездно поставляющих Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран уже обязались предоставить более 150 танков Leopard. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Шеф Пентагона подчеркнул, что количество стран, предоставляющих Украине средства противовоздушной обороны также продолжает увеличиваться. По мнению Ллойда Остина, для страны наступает решающий момент в вопросе борьбы за свою свободу, поэтому коллективный Запад должен продемонстрировать миру единство и решимость. США призывают коллег нарастить объемы поставок для ВСУ боеприпасов и систем ПВО.

Шеф Пентагона обратился к ВКС России после инцидента с беспилотником.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News