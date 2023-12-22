Жителей Петербурга приглашают на музыкальный вечер "Шедевры мировой оперы". Он пройдет в Концертном зале Российской национальной библиотеки.
В мраморном зале для зрителей прозвучат арии и дуэты известнейших итальянских, французских, русских композиторов, в исполнении лучших голосов "Северной столицы".
В субботу, 3 февраля, для публики будут играть солисты оперных театров Санкт-Петербурга: Мария Граничнова (сопрано); Валерия Белякова (меццо-сопрано); Даниил Казаков (баритон); Мария Кустанович (партия фортепиано); Анна Михеева (художественное слово).
Фото: Pxhere
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