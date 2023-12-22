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Шедевры мирового органа
Сегодня, 19:00
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Шедевры мирового органа

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В Петрикирхе 29 января пройдет музыкальный вечер. Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

Под сводами лютеранского собора св. Петра и Павла музыканты исполнят шедевры органной музыки разных эпох. Инструментом будет управлять Ирина Розанова – известный петербургский органист, лауреат Российских и Международных конкурсов, стипендиат Фонда Юрия Башмета, художественный руководитель проекта "Музыкальные вечера в Ораниенбауме", штатная органистка Капеллы "Таврическая", совместно с Александром Харьковским ведёт программу "Звучащая сфера" на Радио "Россия".

Собор, где пройдет концерт, известен чудесной акустикой и удивительной атмосферой. Здесь установлен орган Gustav Steinmann.

Фото: Pxhere

Теги: концерт, музыка, орган
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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