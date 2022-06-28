Шарий опубликовал видео из детсада, где расположились боевики "Азова"*

Украинский блогер показал опорный пункт ВСУ в гражданском учреждении.

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал в социальных видео, снятое боевиком украинского батальона "Азов-Днепр". Данное подразделение дислоцировано в настоящее время на территории детского сада. В ролике боевик представляется комбатом "Радиком" в территориальной обороны ТрО 98 "Азов-Днепр". Мужчина заявляет о том, что ведущиеся обстрелы не дают военным "поваляться с закрытыми глазами еще пять минут".

Боевик опубликовал видеозапись, сделанную из помещения с детскими рисунками и обучающими материалами для детей дошкольного возраста. В кадре представлен ряд шкафчиков для одежды. При этом на полу помещения лежат бронежилеты, каски и спальные мешки.

Напомним, что о фактах размещения украинскими войсками складов и личного состава в школах и других объектах гражданской инфраструктуры ранее неоднократно сообщали представители российского министерства по обороне. Генерал-полковник Михаил Мизинцев в июне 2022-го года упоминал о том, что ВСУ разместились в трех школах и одном детском саду города Лисичанска на территории ЛНР. Там военные организовали склады с боеприпасами и опорные пункты.

Кадыров сообщил о формировании батальона из военнослужащих-чеченцев в составе МО РФ.

"Азов" - запрещенная на территории России экстремистская и террористическая организация.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости