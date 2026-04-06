Сегодня, 9:59
Шайба Свечникова не помогла "Каролине" уйти от поражения в игре с "Оттавой"

Хоккеист набрал 67 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" уступила "Оттаве" со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой. Россиянин пробил вратаря хозяев в концовке первого периода. "Каролина" идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 104 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 77 матчей, забросил 29 шайб и отдал 38 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Флориду".

Видео: YouTube / NHL

