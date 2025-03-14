Шайба Михеева не помогла "Чикаго" уйти от поражения в игре с "Сан-Хосе"

Форвард набрал 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Чикаго" уступил "Сан-Хосе" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эс-Эй-Пи-центр" в Сан-Хосе.

Нападающий "Чикаго" Илья Михеев стал автором второй шайбы в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Сан-Хосе" в серелине второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 64 матча и набрал 26 (15+11) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET