Шайба Бучневича не помогла "Сент-Луису" уйти от поражения в матче с "Сан-Хосе"

Форвард набрал 44 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" уступил "Сан-Хосе" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эй-Эс-Пи-центр" в Сан-Хосе.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Сан-Хосе" на 17-й минуте первого периода. "Сент-Луис" идет на 13-м месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда набрала 73 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел в составе "Сент-Луиса" 73 матча, забросил 17 шайб и отдал 27 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

