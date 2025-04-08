Шайба Бучневича не помогла "Сент-Луису" уйти от поражения в игре с "Виннипегом"

"Сент-Луис" уступил "Виннипегу" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.
Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич забросил единственую шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Виннипега" в середине второго периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 73 матча и набрал 51 (18+33) очко.
Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Рейнджерс".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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