Северный участок ЗСД перекроют в ночь на 15 ноября

Ночью будут монтировать металлоконструкции для маршрутных указателей.

В ночь на пятницу, 15 ноября, движение на ЗСД будет полностью перекрыто на северном участке. Об этом сообщила пресс-служба ЗСД.

С часа ночи до пяти утра будет недоступен отрезок скоростной магистрали от пересечения с Кольцевой автодорогой и до въезда на трассу Е-18 "Скандинавия". Там ночью будут монтировать металлоконструкции для маршрутных указателей.

В направлении с севера на юг будут закрыты въезд на ЗСД с Е-18 "Скандинавия", въезд на ЗСД с Зеленогорского шоссе со стороны Сестрорецка и Солнечного, а также въезд с Нового шоссе. Въезд на ЗСД с КАД (Север) в южном направлении будет открыт.

Ранее петербуржцам предложили оценить удобство и качество ЗСД.

Фото: Piter.TV