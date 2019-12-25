Режиссером фильма станет Эдвард Бергер.

В понедельник, 14 декабря, стало известно о том, что Netflix экранизирует роман "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка. Об этом сообщает Variety.

Известно, что режиссером киноленты выступит Эдвард Бергер, который известен по работе "Вся моя любовь". Сценарий для фильма напишет экс журналист Washington Post Ян Стокелл. Сюжет киноленты будет строиться на основе романа писателя о событиях Первой мировой войны, опубликованного в 1929 году.

Главная роль досталась Даниэль Брюль, которая ранее играла в фильме "Гудбай, Ленин"и "Бесславные ублюдки".

Ранее мы сообщали о том, что Европейская киноакадемия назвала драму "Ещё по одной" лучшим фильмом года.

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