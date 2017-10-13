Сериал "Физрук" 4 сезон 6 серия: Между Софьей и Фомой чувства набирают обороты

В новой серии зрители увидят, что после совместной поездки в область романтические чувства между Софьей и Фомой набирают обороты. Тем временим Эрнест пытается выбрать подходящую актрису на главную роль. Его сомнения приводят к тому, что вся женская часть коллектива перессорилась.

Также в пермьерной серии Фома знакомится со своим биологическим отцом - художественным руководителем железногорского драматического театра Эрнестом Шиловским. В это же время местная администрация приходит к тому, что искусство требует жертв и собирается закрыть учреждение. Однако Фома готов на все, чтобы помочь отцу сохранить театр. Работники культуры, пусть даже физической, должны помогать друг другу.

Напомним, что в прошлой серии Фома узнает, что за проблемами театра стоят серьезные силы. Не так просто решить проблему, как представлял себе главный герой популярного сериала. "серьезная сила" оказалась в лице заместителя мэра - Горыжникова. Он, прямым текстом, ничего и никого не боясь угрожает Фоме и его отцу. Насколько известен Фомасвоим характером, сдаваться он не привык, тем самым принимает вызов и заряжается нарисовавшейся проблемой пуще прежнего. Также, нам становится известно, что помощница Эрнеста Софья пытается помочь Фоме всеми силами. Но и тут Фома показывает свой нрав и отказывается от ее предложения. Для подобных вопросов нужен братан, а "баба братаном быть не может" рассуждает бывший бандит, который просто привык к таким понятиям. Вместо нее он вербует в команду двух мелких молодых бизнесменов - братьев Сеню и Виталика.

Видео, фото: "ВК" - "Физрук"