Шнуров: победа сборной России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе

По словам музыканта, у россиян было бы сильное похмелье до сих пор.

Сергей Шнуров высказался о прошедшем Чемпионате мира по футболу-2018. Музыкант уверен, что победа сборной России привела бы к катастрофе. Об этом сообщают "Невские новости".

По словам Шнурова, у россиян до сих пор было бы сильное похмелье. "Страна бы просто встала", а так она хоть как-то "телепается".

Напомним, сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата. Однако там россиян обыграли хорваты.

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров может стать новым холостяком в шоу на ТНТ.

Фото: Instagram / shnurovs