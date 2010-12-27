Шнуров: победа сборной России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе

Сергей Шнуров высказался о прошедшем Чемпионате мира по футболу-2018. Музыкант уверен, что победа сборной России привела бы к катастрофе. Об этом сообщают "Невские новости".
По словам Шнурова, у россиян до сих пор было бы сильное похмелье. "Страна бы просто встала", а так она хоть как-то "телепается".
Напомним, сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата. Однако там россиян обыграли хорваты.
Ранее мы писали, что Сергей Шнуров может стать новым холостяком в шоу на ТНТ.
Фото: Instagram / shnurovs