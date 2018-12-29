Сергей Серезлеев: Смольный установил трехмесячный мораторий на снос газетных ларьков

Комитет по печати занимается урегулированием ситуации.

Председатель Комитета по печати Сергей Серезлеев сообщил изданию "Петербургский дневник" о введенном Смольным моратории на снос газетных ларьков в Петербурге. Решение принято Правительством города после доклада ответственного руководителя ведомства. Известно, что запрет на демонтаж будет действовать в течение трех месяцев. Кроме специалиста за павильоны вступился депутат Госдумы Михаил Романов.

Спикер отметил, что в ближайшее время будет выработано единое правовое решение, которое урегулирует социальный сегмент рынка распространения печатных СМИ.

Днем 11 января пройдет совещание, к которому приглашены представители Комитета по печати, Комитета по контролю за имуществом и вице-губернатор Сергей Мовчан.

Напомним, что у станции метро "Автово" рабочие демонтируют ларьки.

Фото и видео: Piter.tv