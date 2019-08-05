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Сергей Лазарев представил романтичный клип о любви в Майами

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Певец рассказал простую историю любви парня, который нашел и потерял в городе неоновых огней девушку.

Сергей Лазарев опубликовал на YouTube-канале свой новый клип, съемки которого проходили в Майами. Певец рассказал простую историю любви парня, который нашел и потерял в городе неоновых огней девушку.

Получилось невероятно атмосферное и живое видео! Вне тренда на треш и юмор! Я решил показать Майами не веселым и беззаботным, а немного грустным и одиноким. Ничего не радует, если нет любви.

Сергей Лазарев

Подписчики исполнителя в соцсети, в целом, положительно отреагировали на премьеру. Фанаты отметили, что клип приятно и смотреть, и слушать.

Ранее Maruv записала новую песню на русском языке.

Видео: YouTube/ Сергей Лазарев

Теги: клип, сергей лазарев
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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