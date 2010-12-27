Сергей Бурунов в роли Маколея Калкина. Появился новогодний постер сиквела "Полицейского с Рублёвки"

Фильм появится в российском прокате 12 декабря.

В среду, 6 ноября, в сети появился постер новогоднего "Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел 2". В центре изображен главный герой – полицейский Владимир Яковлев в исполнении Сергея Бурунова.

Аткр представ в образе Маколея Калкина из фильма "Один дома".

"Не один, не дома", – гласит слоган фильма.

Действие новой комедии разворачивается в преддверии Нового года. Сотрудники отдела полиции Барвихи хотят выбраться за город, чтобы отметить праздник в теплой компании старых друзей и коллег. Однако планы меняют преступники, которые ограбили крупное ювелирное предприятие.

Фильм появится в российском прокате 12 декабря.

Ранее мы сообщали о том, почему новый фильм с Петровым – главная отечественная кинопремьера осени

Фото:Полицейский с Рублёвки/вк