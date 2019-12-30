Сердар Азмун поддержал Кокорина фотографией в Instagram

На снимке нападающий запечатлен с капитанской повязкой на руке.

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вылолжил в Instagram-сторис фотографию своего сокомандника Александра Кокорина с эмодзи-мускулом. Снимок был явно сделан на недавнем товарищеском матче петербуржцев с катарским "Аль-Увайнахом", где "Зенит" одержал разгромную победу. На руке у Кокорина, как и было в тот день, повязана капитанская манжета.

Возможно, таким образом Азмун пытается поддержать коллегу, которого против его воли отправляют на правах аренды в клуб "Сочи". Переход игрока в другую футбольную команду уже подтвержден.

Фото: sardar_azmoun / Instagram