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Сердар Азмун поддержал Кокорина фотографией в Instagram
Сегодня, 17:50
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Сердар Азмун поддержал Кокорина фотографией в Instagram

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На снимке нападающий запечатлен с капитанской повязкой на руке.

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вылолжил в Instagram-сторис фотографию своего сокомандника Александра Кокорина с эмодзи-мускулом. Снимок был явно сделан на недавнем товарищеском матче петербуржцев с катарским "Аль-Увайнахом", где "Зенит" одержал разгромную победу. На руке у Кокорина, как и было в тот день, повязана капитанская манжета.

Возможно, таким образом Азмун пытается поддержать коллегу, которого против его воли отправляют на правах аренды в клуб "Сочи". Переход игрока в другую футбольную команду уже подтвержден.

Фото: sardar_azmoun / Instagram

Теги: александр кокорин, сердар азмун
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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