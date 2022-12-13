Сенатор Уикерс: США не имеют защиты от российских крылатых ракет и подводных беспилотников

Республиканец заметил, что Вашингтон оказался беззащитен от российского оружия.

Американские власти не обладают средствами защиты от современных российских стратегических вооружений, в том числе ядерных торпед "Посейдон". Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете по делам Вооруженных сил США при Сенате Конгрессе сделал республикански й представитель от штата Миссисипи Роджер Уикер. Законодатель уточнил, что Москва создала такие ядерные вооружения, которые все еще не имеют аналогов у Вашингтона. В частности, российские боеголовки могут преодолеть акваторию океана.

Россия по-прежнему представляет собой значительную ядерную угрозу для США. Москва обладает более крупным и более современным ядерным арсеналом, чем мы. Она также может создать дополнительные вооружения в короткий срок. У нас нет защиты. Роджер Уикер, сенатор США

Американский сенатор также отметил растущую опасность для США со стороны Китая. Роджер Уикер напомнил коллегам о том, что в настоящее время Пекин модернизирует и расширяет собственные национальные ядерные силы "со сногсшибательной скоростью". По оценкам экспертов, власти КНР смогут обогнать темпы США в начале 2030-ых годов.

Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд.

Фото и видео: YouTube / U.S. Senator Roger Wicker