Сенатор Шейкин: ИИ в сельском хозяйстве помогает снизить потери урожая до 30%

Артем Шейкин рассказал о пользе современных технологий для агропромышленного комплекса и бизнеса.

Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве помогает снизить потери урожая до 30%. Об этом заявил российский сенатор Артем Шейкин, выступая в ходе секции "Новые решения бизнеса и государства для развития в эпоху дефицита кадров и капитала", организованной на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Законодатель из верхней палаты парламента указал аудитории, что в вопросах логистики алгоритмы ИИ увеличивают пропускную способность для складов.

Статистика, которая есть по сельскому хозяйству, она показывает, что снижаются потери за счет применения технологии искусственного интеллекта до 30% и это не предел, экономятся ресурсы до 25%, повышается урожайность. Артем Шейкин, сенатор

Напомним, что Х Восточный экономический форум проводится в городе Владивостоке в период с третьего по шестое сентября. Ключевой темой международного события стал "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". На деловой программе мероприятия запланировано более 100 тематических сессий, разделенных по семи блокам . В форуме участвуют свыше 4,5 тысяч человек, прибывших из более чем 70 стран и территорий мира.

Фото и видео: ВЭФ 2025