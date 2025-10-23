Семья убитого 9-летнего Паши назвала исповедь обвиняемого попыткой избежать наказания

38-летний Петр Жилкин, находящийся в СИЗО, заявил, что мальчик якобы шантажировал его. Юрист семьи назвал эту версию продиктованной защитой.

Семья 9-летнего Паши, убитого в Петербурге, не поверила в исповедь обвиняемого Петра Жилкина. Ранее строитель, находясь в СИЗО, описал свою версию событий зимы 2026 года. Напомним, мальчика искали сотни волонтеров, а тело обнаружили в незамерзающем водоеме в пригороде, пишет КП-Петербург.

По версии Жилкина, ребенок якобы попросился погреться в машину, а затем начал его шантажировать, требуя 500 тысяч рублей. Мужчина утверждает, что хотел отвезти Пашу в полицию, но от испуга начал его бить. Юрист семьи Никита Сорокин заявил, что адвокатская речь направлена на то, чтобы уйти на более мягкий состав преступления.

Прослеживается четкая позиция защиты. Желание уйти на более мягкий состав преступления очевидно: идет отказ от прежних показаний, присутствует информация, что не было умысла убивать, пояснил Сорокин.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области