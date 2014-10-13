Семья из Петербурга отсудила у организаторши свадьбы 1,83 млн рублей

Молодожёнам вместо торжества за 700 тысяч устроили праздник на 100 тысяч.

В начале 2024 года Виталий Качмала заключил договор с предпринимательницей Натальей Двиняниной на проведение свадебного торжества стоимостью 700 тыс. рублей. По словам Качмалы, вся сумма была передана организатору наличными под расписку. Однако в дальнейшем выяснилось, что Двинянина организовала мероприятие на сумму около 100 тыс. рублей, что не соответствовало условиям заключённого соглашения.

После попыток урегулировать ситуацию без участия суда молодожёны подали иск о взыскании удержанных средств и компенсации. Суд установил, что Наталья Двинянина нарушила условия договора, и обязал её вернуть семье Качмалы 600 тыс. рублей. Дополнительно суд назначил неустойку в размере 600 тыс. рублей, штраф в размере 610 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Общий объём выплат, которые должна произвести предпринимательница, составил 1 млн 830 тыс. рублей. Также суд обязал Двинянину оплатить государственную пошлину в размере 20 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV