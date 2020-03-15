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Съемки нового "Бэтмана" приостановили из-за коронавируса

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Премьера ленты намечена на 2021 год.

Студия Warner Bros. на две недели приостановила съемки нового "Бэтмана" режиссера Мэтта Ривза. Об этом сообщили в самой компании.

Такое решение руководство Warner Bros. приняло в связи со вспышкой в Европе пандемии коронавируса. 

Съемки  фильма стартовали в конце января в шотландском Глазго. Главную роль в нем исполнит знаменитый британский актер Роберт Паттинсон. Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. В этот раз Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Премьера намечена на 2021 год.

Кроме Паттинсона в фильме снимутся Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаарда и другие актеры.

Видео: Youtube/ CineNews, Smasher, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Теги: бэтман, коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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