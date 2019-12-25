Школьница погибла после падения с балкона многоэтажки в Кронштадте

Перед смертью девочка оставила красноречивую аудиозапись.

Вечером 27 октября в полицию Кронштадта сообщили о лежащем на клумбе у дома №7 по улице Литке человеке. Как стало известно Piter.TV, страшной находкой местных жителей оказалась мертвая 13-летняя школьница.

Выяснилось, что семиклассница выпала с общего балкона дома, расположенного на 12 этаже, и разбилась насмерть. Труп девочки направили в морг для установления причины смерти. Отмечается, что семья погибшей благополучная и не состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. По информации источника Piter.TV, полиция изъяла аудиозапись о добровольном совершении самоубийства.

Также мы рассказывали, что подросток угнал машину у родителей и катался на ней по трассе "Скандинавия".

Фото: Piter.TV