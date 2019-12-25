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Семейной паре из Петербурга удалось отсудить у фитнес-клуба более 100 тыс. рублей за неиспользованный абонемент
Сегодня, 14:45
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Семейной паре из Петербурга удалось отсудить у фитнес-клуба более 100 тыс. рублей за неиспользованный абонемент

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Заведение долго игнорировало просьбы вернуть деньги и расторгнуть договор, условия которого не были выполнены из-за пандемии.

Судебные приставы вернули супружеской паре из Выборгского района Петербурга 102 тыс. рублей за годовой абонемент в фитнес-клуб, которым невозможно было воспользоваться из-за пандемии. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по городу. 

Организация долго игнорировала просьбы пары о расторжении договора и не реагировала даже на требования суда. В итоге дело передали приставам, которые уведомили руководства клуба о возбуждении исполнительного производства.

Медлительность спортклуба обернулась не только принудительным списанием денежных средств со счетов в пользу супругов, но и выплатой исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей.

отмечается в пресс-релизе

Ранее мы сообщили о том, что мужчина отсудил у РЖД более 80 тысяч рублей за поврежденный автомобиль

Фото: Pexels

Теги: абонемент, санкт-петербург, семейные разбирательства, фитнес центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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