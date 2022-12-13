Семак стал вторым тренером в истории сине-бело-голубых по числу побед

Наставник обошел Юрия Морозова и уступает лишь Павлу Садырину.

Накануне, 22 апреля, "Зенит" выиграл матч 24 тура чемпионата России по футболу против "Динамо". Эта победа стала для главного наставника команды Сергея Семака 122-й на посту тренера сине-бело-голубых. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Теперь наставник команды стал вторым тренером в истории команды по количеству побед. Он обошел Юрия Морозова и уступает лишь Павлу Садырину. Семак провел 202 матча с футболистами "Зенита".

С нынешним главным тренером ФК "Зенит" выиграл 98 раз в чемпионате России, в Кубке удалось одержать 14 побед, еще 10 команда взяла в в еврокубках.

Ранее на Piter.tv: в Приморском парке Победы 23 апреля пройдет благотворительный забег.

Фото: Piter.tv