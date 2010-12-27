В Петербурге ограбили директора ломбарда, заперев его семью в чулане

В Петербурге неизвестные напали на семью директора ломбарда. Мужчине пришлось отдать несколько миллионов заспокойство семьи.

В Петербурге в квартиру директора ломбарда , которая находится на Береговой улице ворвались налетчики под видом полицейских. Четверо злоумышленников связали жертву, а семью закрыли в гардеробе. В эпицентре события оказался трехлетний сын. Налетчики направили на него дуло пистолета, в результате чего заставили петербургского бизнесмена "заплатить" за жизнь мальчиrа почти два миллиона рублей, 10 пар часов, а также отдать ключи от двух иномарок.

Известно, что преступники явились к мужчине около 8.00 утра 6 марта. Четверо мужчин, представившись полицейскими потребовали открыть входную дверь. Оказавшись в квартире пострадавшего, злоумышленники наставили на главу семьи пистолет.

Позже 32-летнего бизнесмена связали с помощью скотча и пластикового жгута. Кроме того, налетчики не оставили в покое жену, свекровь и трехлетнего сына. Их заперли в гардеробной в одной из спален. Затем преступники обчистили дом на 717 тысяч в рублях и 14 тысяч долларов. Также они забрали ювелирные изделия и ключи от "Ауди" и "Фольксвагена". Затем двое из них остались следить за бизнесменом, а остальные отправились в ломбард, который находится на набережной канала Грибоедова.

Уточняется, что директор ломбарда предупредил продавца о том, что тот должен отдать "гостям" 450 тысяч и 10 наручных часов.

Известно, что директор ломбарда часов и его семья в итоге не пострадали. В настоящее время выясняется бщая сумма ущерба. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".