В Петербурге на капремонт закроют несколько станций метро, но откроют 5 новых

В Санкт-Петербурга за три года закроют на ремонт несколько станций метрополитена.

В декабре 2017 года откроют станцию метро "Лесная", после ремонта. Но следом на капитальный ремонт закроют три станции петербургского метрополитена - "Академическую", "Удельную" и Маяковскую".

Также в персс-службе метро сообщили, что в 2020 году планируют закрыть на ремонт "Технологический институт". На этой станции хотят отремонтировать наклонный ход и заменить эскалаторы. В 2021 году придет очередь станции метро "Фрунзенская", а уже в 2022 планируется обновить станцию метро "Парк Победы".

Напомним, что в 2018 году к открытию готовятся сразу пять новых станций петербургской подземки: "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары", "Новокрестовская", "Беговая".