Секретные места Васильевского Острова

Группа встречается 6 февраля на выходе из станции метро "Василеостровская" у памятника конке. Экскурсии начнутся в 14:30 и 17:30.

Вместе с экскурсоводом петербуржцы и туристы города прогуляются по дворам Васильевского острова и увидят архитектурное убранство дореволюционного времени. Группе расскажут про судьбы жителей и события, которые происходили в этом районе.

Вы увидите необычные лестницы, дворы-колодцы, которые невозможно найти без опытного проводника, закрытые тайные парадные, где сохранились старинные витражи, легендарные проходные дворы, где до сих пор снимают сериалы про бандитов из 90-х… Вместе с экскурсоводом туристы пройдут по самой узкой улице Северной столицы. А еще гид расскажет, почему остров так и не стал второй Венецией.

Фото: citywalls