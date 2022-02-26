Секретариат правления Союза журналистов СПб и ЛО потребовал прекратить военные действия на Украине

Профессиональное сообщество считает требование Роскомнадзора ссылаться только на официальные российские источники примером цензуры.

Секретариат правления Союза журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал немедленное прекращение военных действий на Украине. Обращение было принято большинством голосов 25 февраля.

Мы осознаем, что члены нашего Союза по-разному оценивают причины нынешней трагедии, но убеждены, что стороны конфликта и международные посредники ещё могут и должны вернуться за стол переговоров. говорится в сообщении.

В секретариате отметили, что война является сама по себе катастрофой и подвергает смертельной опасности журналистов. Кроме того, она провоцирует и дополнительные препятствия нашей профессиональной деятельности. В качестве примера приводится требование Роскомнадзора использовать при освещении спецоперации на Украине информацию только из "официальных российских источников". В Союзе считают, что это противоречит Конституции и по факту напоминает цензуру, которая в РФ запрещена. Требование ведомства считают "непродуманным" и требуют его отменить.

Кроме того, журналисты, задержанные на антивоенной протестной акции 24 февраля, должны быть отпущены.

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