Секретарь СНБО Данилов пригрозит вторжением в Россию

Президент России Владимир Путин пояснил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий страны.

Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Таким образом, он пригрозил вторжением в Россию.

Напомним, что военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий страны. Кремль намерен "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что на Украине проведут "демилитаризацию и денацификацию". Военные преступники предстанут перед судом. По словам Путина, они ответят за "кровавые преступления против мирных жителей".

Ранее мы сообщили, что российская делегация прибыла в Белоруссию в прежнем составе.

Фото: uk.wikipedia.org