Сегодня в Выборге ограничат движение автотранспорта в связи с открытием кинофестиваля "Окно в Европу"

Ограничение в движении транспорта будет в период с 16:00 до 20:00.

Сегодня, 2 августа, в нашем городе состоится торжественная церемония открытия XXVII фестиваля российского кино "Окно в Европу". Вниманию автомобилистов! В этот день с 16.00 до 20.00 будет ограничено движение транспортных средств: - ул. Крепостная (от Ленинградского пр. до ул. Титова); - Банковский проезд (от ул. Крепостной до ул. Пионерской); - ул. Пионерская (от ул. Крепостной до наб. 40-летия ВЛКСМ); - ул. Прогонная (от ул. Пионерской до ул. Красноармейской). Организаторы фестиваля приносят свои извинения за временные неудобства. Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО