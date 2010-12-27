Сегодня в Выборге ограничат движение автотранспорта в связи с открытием кинофестиваля "Окно в Европу"

Сегодня, 2 августа, в нашем городе состоится торжественная церемония открытия XXVII фестиваля российского кино "Окно в Европу".
Вниманию автомобилистов! В этот день с 16.00 до 20.00 будет ограничено движение транспортных средств:
- ул. Крепостная (от Ленинградского пр. до ул. Титова);
- Банковский проезд (от ул. Крепостной до ул. Пионерской);
- ул. Пионерская (от ул. Крепостной до наб. 40-летия ВЛКСМ);
- ул. Прогонная (от ул. Пионерской до ул. Красноармейской).
Организаторы фестиваля приносят свои извинения за временные неудобства.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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