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Сегодня в Выборге ограничат движение автотранспорта в связи с открытием кинофестиваля "Окно в Европу"
Сегодня, 11:17
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KaterinaKono13

Сегодня в Выборге ограничат движение автотранспорта в связи с открытием кинофестиваля "Окно в Европу"

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Ограничение в движении транспорта будет в период с 16:00 до 20:00.

Сегодня, 2 августа,  в нашем городе состоится торжественная церемония открытия XXVII фестиваля российского кино "Окно в Европу".

Вниманию автомобилистов! В этот день с 16.00 до 20.00 будет ограничено движение транспортных средств:

- ул. Крепостная (от Ленинградского пр. до ул. Титова);

- Банковский проезд (от ул. Крепостной до ул. Пионерской);

- ул. Пионерская (от ул. Крепостной до наб. 40-летия ВЛКСМ);

- ул. Прогонная (от ул. Пионерской до ул. Красноармейской).

Организаторы фестиваля приносят свои извинения за временные неудобства.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области,

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