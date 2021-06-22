Фестиваль под руководством Народного артиста России маэстро Валерия Гергиева без преувеличения можно назвать одним из самых важных и ожидаемых событий в культурной жизни нашей страны.

XХI Московский Пасхальный фестиваль открывается сегодня в российской столице при непосредственной поддержке благотворительного фонда "САФМАР" Михаила Гуцериева.

Фестиваль под руководством Народного артиста России маэстро Валерия Гергиева без преувеличения можно назвать одним из самых важных и ожидаемых событий в культурной жизни нашей страны.

На протяжении долгих лет он радует своих поклонников разнообразной и насыщенной программой. В этом году фестиваль продлится в период с 18 апреля по 9 мая.

24 апреля в Большом зале Московской госконсерватории имени П.И.Чайковского запланировано торжественное открытие, в рамках которого в день светлой Пасхи на сцену выйдут артисты Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Добавим, что события фестиваля не будет сконцентрированы лишь в столице. В Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Чебоксарах, Самаре и ряде других городов также состоятся выступления талантливых музыкантов.

По сложившейся традиции, программа фестиваля в этом году вновь соединит воедино лучшие народные и музыкальные ценности прошлого и настоящего России.

Благотворительная программа фестиваля, организованная при поддержке фонда "САФМАР" Михаила Гуцериева, несомненно понравится истинным ценителям музыки. Для зрителей подготовили десятки концертов в Москве и российских регионах, также будет организована интереснейшая звонильная программа.

Добавим, что традиционно фестиваль проходит под патронатом столичного Правительства, Минкультуры России и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Важную поддержку проведению фестиваля уже много лет оказывает фонд Михаила Гуцериева Именно благодаря фонду уникальные концертные программы организуются не только для жителей столицы, но и для поклонников из регионов, которые получают возможность насладиться выступлениями талантливейших музыкантов, уникальных инструментальных и хоровых коллективов со всей страны, а также талантом мастеров-звонарей.

Стоит отметить, что бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев самое пристальное внимание неизменно уделяет проектам, способствующим не только сохранению, но и развитию наследия отечественной культуры.

Различные культурные мероприятия, организованные при непосредственной поддержке фонда, дают широкой аудитории уникальный шанс воочию насладиться выдающимися ценностям мирового музыкального искусства.

Фото: ВКонтакте / Мариинский театр