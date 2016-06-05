Сечин: отказ Европы от ресурсов России ставит под угрозу 6,5-11% ВВП ЕС

Глава "Роснефти" отметил, что ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что отказ Европы от российских ресурсов ставит под угрозу 6,5-11% ВВП ЕС. Об этом он заявил на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

Сечин отметил, что ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис. К ним от отнес металлургию, химическую, целлюлозно-бумажную и аграрную промышленность. Глава "Роснефти" уточнил, что потенциальное сокращение выпуска оценивается в 20-45% в химической промышленности и до 30-60% в металлургии.

Также Сечин заявил, что в случае отказа от поставок из России Европа поставит под угрозу около 16 млн рабочих мест.

Ранее Сечин сообщил, что BP продолжает оставаться "теневым" акционером "Роснефти".

Фото и видео: YouTube / Организация онлайн трансляций Пруфикс