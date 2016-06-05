Сечин: отказ Европы от ресурсов России ставит под угрозу 6,5-11% ВВП ЕС

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что отказ Европы от российских ресурсов ставит под угрозу 6,5-11% ВВП ЕС. Об этом он заявил на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.
Сечин отметил, что ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис. К ним от отнес металлургию, химическую, целлюлозно-бумажную и аграрную промышленность. Глава "Роснефти" уточнил, что потенциальное сокращение выпуска оценивается в 20-45% в химической промышленности и до 30-60% в металлургии.
Также Сечин заявил, что в случае отказа от поставок из России Европа поставит под угрозу около 16 млн рабочих мест.
Ранее Сечин сообщил, что BP продолжает оставаться "теневым" акционером "Роснефти".
Фото и видео: YouTube / Организация онлайн трансляций Пруфикс
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Всё смеёмся над упадком Европы , а чего же Сечин не сравнивает с нашим ВВП , с нашим ростом цен ? Или мы уже привыкли к воровским ценам , а Европа ещё нет ?