  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сечин: отказ Европы от ресурсов России ставит под угрозу 6,5-11% ВВП ЕС
Сегодня, 11:57
162
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Сечин: отказ Европы от ресурсов России ставит под угрозу 6,5-11% ВВП ЕС

0 0

Глава "Роснефти" отметил, что ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что отказ Европы от российских ресурсов ставит под угрозу 6,5-11% ВВП ЕС. Об этом он заявил на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

Сечин отметил, что ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис. К ним от отнес металлургию, химическую, целлюлозно-бумажную и аграрную промышленность. Глава "Роснефти" уточнил, что потенциальное сокращение выпуска оценивается в 20-45% в химической промышленности и до 30-60% в металлургии.

Также Сечин заявил, что в случае отказа от поставок из России Европа поставит под угрозу около 16 млн рабочих мест.

Ранее Сечин сообщил, что BP продолжает оставаться "теневым" акционером "Роснефти".

Фото и видео: YouTube / Организация онлайн трансляций Пруфикс

Теги: европа, игорь сечин, роснефть, россия, энергоресурсы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Щелконогов Игорь
Сегодня 13:19

Всё смеёмся над упадком Европы , а чего же Сечин не сравнивает с нашим ВВП , с нашим ростом цен ? Или мы уже привыкли к воровским ценам , а Европа ещё нет ?

 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии