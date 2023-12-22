  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Сеанс гипноза для семейной пары
Сегодня, 19:00
257
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Сеанс гипноза для семейной пары

0 0

В ДК "Выборгский" 14 февраля пройдет милая комедия о семейных отношениях. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Даже в самой образцовой семье бывают кризисы. Муж и жена превращаются в соседей, у которых нет общих тем для душевных разговоров. Так и случилось с нашими героями, которые, кажется, и забыли про былую любовь. 

Однажды в  жизни семьи  появляется гипнотизер. Он проводит разоблачительный сеанс, во время которого герои Олеси  Железняк и Андрея Ильина говорят о сокровенном и наконец делятся о накипевшем. Чем закончится разоблачительный сеанс — разводом, дракой, разделом имущества? Дело в том, что гипнотизер совершил роковую ошибку во время беседы с героями. Сможет ли он исправить ситуацию?

Спектакль, чтобы отключиться от своих собственных забот, нырнув с головой в чужие. В ролях: Андрей Ильин, Андрей Кайков, Олеся Железняк, Даниил Спиваковский.

Фото: ДК "Выборгский" (сайт)

Теги: любовь, сеанс гипноза для семейной пары, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии