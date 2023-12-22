Сеанс гипноза для семейной пары

В ДК "Выборгский" 14 февраля пройдет милая комедия о семейных отношениях. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Даже в самой образцовой семье бывают кризисы. Муж и жена превращаются в соседей, у которых нет общих тем для душевных разговоров. Так и случилось с нашими героями, которые, кажется, и забыли про былую любовь.

Однажды в жизни семьи появляется гипнотизер. Он проводит разоблачительный сеанс, во время которого герои Олеси Железняк и Андрея Ильина говорят о сокровенном и наконец делятся о накипевшем. Чем закончится разоблачительный сеанс — разводом, дракой, разделом имущества? Дело в том, что гипнотизер совершил роковую ошибку во время беседы с героями. Сможет ли он исправить ситуацию?

Спектакль, чтобы отключиться от своих собственных забот, нырнув с головой в чужие. В ролях: Андрей Ильин, Андрей Кайков, Олеся Железняк, Даниил Спиваковский.

Фото: ДК "Выборгский" (сайт)