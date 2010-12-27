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Сделка по покупке доли "Галереи" с участием инвесторов из ОАЭ может быть закрыта в декабре
Сегодня, 6:39
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lesjasap

Сделка по покупке доли "Галереи" с участием инвесторов из ОАЭ может быть закрыта в декабре

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По некоторым данным, инвесторы купят до 49% доли в ТЦ.

В Петербурге в декабре могут закрыть сделку по покупке доли в торговом центре "Галерея". Стоимость контракта оценивается более чем в 80 млрд рублей. Известно, что инвестором выступают компании из ОАЭ Mubadala и Российский фонд прямых инвестицией (РФПИ). Они планируют получить часть от имущества американской группы компаний Morgan Stanley. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на старшего директора отдела рынков капитала в CBRE по Москве Ирину Ушакову.

Мы ожидаем ряд крупных сделок, которые должны быть закрыты до конца года, в том числе "Галерея" в Санкт-Петербурге. Она заложена как раз на декабрь

прокомментировала спикер

Ранее о возможной сделке еще в сентябре писал "Коммерсантъ". В компании уточнили, что действительно речь идет о покупке доли. Ее размер дополнительно не уточнен. В консалтинговой компании Knight Frank добавили, что доля может составить 49%.

Ранее Piter.tv писал о том, что метро и ТРК в Петербурге вновь получили письма о готовящихся терактах.

Фото: Pixabay.com

Теги: галерея, оаэ, рфпи
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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