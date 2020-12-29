На протяжении 12–18 месяцев курс биткоина будет снижаться.

Сделан прогноз по курсу биткоина в 2021 году. Версии специалистов по криптовалютам приводит издание "Профиль" в большом материале.

Отмечается, что курс биткоина, в 2020 году несколько раз обновлявший максимум, начал снижаться. Эксперты считают, что данную криптовалюту ждёт неизбежная коррекция в 2021 году. К этому приведёт растущий спрос инвесторов и подключение криптовалют к сервисам PayPal.

Коррекция биткоина после такого сумасшедшего роста была очевидна. Не бывает бесконечного равномерного роста на рынках. Татьяна Максименко, официальный представитель биржи криптовалют Garantex

Отмечается, что на протяжении 12–18 месяцев курс биткоина будет снижаться, так как майнеры решат попридержать валюту до продажи по более выгодной цене.

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