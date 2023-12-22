Щенки-спасатели, Новый год

В новом новогоднем шоу "Щенки Спасатели" на сцене ДК "Ленсовета" вас ждут удивительные приключения отважных Щенков в канун Нового Года. Райдеру и его команде предстоит преодолеть множество трудностей, одолеть Злодея и, наконец, спастицелый город. Для этого Щенкам Спасателям понадобится помощь всех юных зрителей. Ребят ждет серьезная подготовка – освоить суперспособности: сверхскорость, сверхсила, управление огнем, водой и ветром – стать настоящими супер-Щенками. До скорой встречи в Бухте Приключений!