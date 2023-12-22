Балет "Щелкунчик"

В Мариинском театре покажут классическую постановку самого рождественского балета в мире.

Балет Петра Чайковского в постановке Михаила Шемякина, хореография Кирилла Симонова. Настоящая классика и один из наиболее востребованных спектаклей в стенах Мариинского театра.

Мир этого "Щелкунчика" создан художником Михаилом Шемякиным. Шемякин не только рисовал эскизы костюмов и декораций, он придумывал образы персонажей, диктовал хореографу характер их пластики, и все причудливые превращения этой театральной сказки – плод его фантазии. В красочной фантасмагории шемякинского спектакля, населенного масками с длинными носами – не то людьми, не то мышами, подчеркивается драматизм, тревожность партитуры Чайковского. В этом балете, вдохновленном причудливыми гофмановскими фантазиями, нет места тихому семейному уюту и привычной гармонии классического танца – в предпраздничной суете на кухне орудуют крысы, пробуя сыры и колбасы, приготовленные для рождественского стола, а в лавке сластей летают мухи и пчелы.

"Обстановку добротного уютного и "вкусного" бюргерского быта" художник представил с дотошностью старательного документалиста – ни одна кухонная мелочь, будь то поварешки или шумовки, гирлянды чеснока или ребра подвешенной среди утвари туши, не обделена вниманием художника. И зрителю ни на мгновение не приходится скучать – рассматривая трогательные подробности бутафории, декораций и костюмов, ребенок порадуется узнаванию знакомых предметов, а взрослый улыбнется порой неожиданному для детской сказки их использованию.

Фото: Мариинский театр