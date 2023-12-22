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Счастливый день, или Пусть говорят
Сегодня, 19:00
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Счастливый день, или Пусть говорят

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Спектакль пройдет 19 февраля в театре комедии имени Акимова, начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Уже несколько лет подряд Галя, Рая и Валя проводят традиционный девичник, на который мужчинам вход запрещен. Это редкое удовольствие, которое очень соблазнительно и так редко удается…

В этот день три прекрасные женщины спорят обо всем, не стесняясь обсуждать самые острые и пикантные темы. Здесь можно быть собой, поделиться сокровенным, пошутить и поддержать друг друга. Наверное, каждая девушка узнает себя, посмотрев эту комедию.

Фото: Санкт-Петербургский театр Комедии имени Н. П. Акимова (сайт)

Теги: комедия, театр, театр акимова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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